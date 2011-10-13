В СБУ стверджують, що термін давності за претензіями до ЕЄСУ ще не сплив

В СБУ стверджують, що термін порушення кримінальної справи проти Юлії ТИМОШЕНКО за діяльність корпорації «Єдині енергетичні системи України» під її керівництвом не сплинув.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ’ЯНКО.

За його словами, відповідно до чинного законодавства та Кримінального кодексу України, «термін давнини в даному випадку не сплинув і триває до 2019 року».

Як повідомляв УНІАН, СБУ порушила стосовно Ю.ТИМОШЕНКО кримінальну справу за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

У червні цього року Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не має жодних боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.