Щоб врятувати Тимошенко, нардепи ладні виписати індульгенцію й Азарову?

Глава парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван Кириленко і голова фракції НУНС Микола Мартиненко внесли до другого читання свої поправки до президентського законопроекту про декриміналізацію, який був прийнятий Верховною Радою у першому читанні 6 жовтня.

Депутати пропонують скасувати кримінальну відповідальність за перевищення службових повноважень членів Кабінету міністрів, доповнивши статті 191 і 365 Кримінального кодексу.

Як заявив ZN.UAІван Кириленко, опозиція розраховує на прийняття цих поправок при голосуванні закону в другому читанні вже наступного тижня.

«Кримінальне провадження, відкрите на основі ст.ст. 191, 365 стосовно осіб, які обіймали посади в колегіальних органах державної влади, зокрема, осіб, які входили до складу Кабінету міністрів України підлягає негайному і невідкладному закриттю. Особа, що обіймала посаду в колегіальних органах державної влади, зокрема, що входила до складу Кабінету міністрів України, стосовно якої було винесено обвинувальний вирок на підставі ст.ст. 191, 365 вважається не судимою», — йдеться в документі