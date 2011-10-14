Янукович каже, що без духу свободи створити сильну державу неможливо

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав українців з нагоди Дня українського козацтва, наголосивши, що лише ті народи, в яких живе дух свободи, здатні створити сильну, цивілізовану, шановану у світі державу.

Вітання глави держави розміщено на його офіційному сайті.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що з давніх часів існує традиція вважати Пресвяту Богородицю покровителькою війська і козаків. «Цій традиції ми вірні і нині, так як вірні козацькому духу відваги і відданості Вітчизні», - зауважив він.

«У світлий день Покрови Пресвятої Богородиці ми відзначаємо День українського козацтва. Тож сердечно вітаю усіх з цим святом», - йдеться у вітанні.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що лише ті народи, в яких живе дух свободи, здатні створити сильну, цивілізовану, шановану у світі державу. «Уособленням такого духу в історії України завжди було козацтво. Переконаний, що й для нинішніх українців образ хороброго, чесного воїна, захисника рідної землі є надзвичайно важливим», - вважає він.

«Ми і надалі будемо сприяти збереженню національних традицій, виховувати та загартовувати молодь на прикладі лицарських подвигів та звитяг героїчних предків», - пообіцяв В.ЯНУКОВИЧ і побажав усім міцного здоров`я, миру та злагоди на нашій українській землі.

«Нехай Пресвята Богородиця збереже Україну під своїм Покровом!», - йдеться у привітанні.