У ПР думають, що Тимошенко має сидіти і в Росії, і в США

Народний депутат України від Партії регіонів Юрій Болдирєв заявив, що екс-прем`єр Юлія Тимошенко свого часу вчинила дії, за які повинна була відбувати термін ув`язнення в місцях позбавлення волі як за американським, так і за російським законодавством.

"Юлія Володимирівна - злочинниця із стажем, багато років тому, ще коли вона не була такою великою зіркою української політики, вона повинна була сісти в американську в`язницю разом зі своїм поплічником Павлом Лазаренко", - цитує Болдирєва прес-служба Партії регіонів.

"Ні в кого немає анінайменших сумнівів в тому, що Лазаренко - злочинець, він сидить вже більше 10 років. Уході процесу у справі Лазаренка прокурор українського походження Марта Борщ неодноразово вимагала притягнути в якості свідка, а потім і обвинуваченої Юлію Тимошенко, тому що з матеріалів справи абсолютно очевидно випливає, що Юлія Володимирівна - поплічник Лазаренко", - підкреслив депутат.

Проте, за його словами, "з чисто політичних міркувань американська феміда, мотивуючи свої дії тим, що нібито важко доставити Тимошенко на суд в США, і щоб не затягувати суд над Лазаренком, відмовилася притягати до відповідальності ЮВТ, фактично зробила її агентом американських інтересів, тому що ми розуміємо: Юлія Володимирівна має бути засуджена і відбувати покарання в Америці". "І якщо американська феміда дає їй можливість уникнути відповідальності, значить, вона винна американцям" - уточнив Юрій Болдирєв.

Аналогічними він назвав стосунки Юлії Тимошенко з російським правосуддям. "Поплічник Юлії Тимошенко генерал Олейник, з яким Юлія Володимирівна завдала бюджету Росії збитку в сумі в декілька сотень мільйонів доларів, отримав шість років і вже встиг відбути свій термін. Тимошенко повинна була сісти і в російську в`язницю, проте феміда РФ так само звільнила її від відповідальності", - аргументував політик.

"За дивниму збігом це сталося напередодні підписання тих самих газових контрактів 2009 року, за умовами яких Україна опинилася у фантастичній залежності від "газпромівського" газу", - підкреслив він.

"Ось яка ситуація, тому спроби зробити сьогодні з Тимошенко в`язня совісті - це дії людей з поганою пам`яттю і великою заангажованістю, оскільки Юлія Володимирівна - злочинниця із стажем, і повинна сидіти і в американській, і в російській в`язниці. Що стосується української в`язниці - я не адвокат і не прокурор, нехай судова система працює і розбирається, чи винна вона перед законом", - підсумував Юрій Болдирєв.