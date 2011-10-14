Азаров вважає ганьбою перейменування вулиці Миру на вулицю імені «Нахтігаль»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає ганьбою для країни перейменування вулиці Миру на вулицю ім. батальйону «Нахтігаль» у Львівській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі в Умані з врятованою від розстрілу євреїв у 1941 році в Черкаській області Ольгою ДРУЗГАЛЬСЬКОЮ (справжнє ім`я - Ніна ЛЕВЕНБЕРГ).

«Я ось буквально день тому читав, що в одному з районів Львівської області рада перейменувала вулицю Миру на вулицю есесівського батальйону «Нахтігаль». Мене це так вразило. Щоб у нашій країні таке було можливе, важко собі уявити», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, він поцікавився, хто голосував за таке рішення. «Виявляється, фракція «БЮТ-Батьківщина». Це що, нормально? Ми поставимо запитання взагалі Європі. Ось вони зараз дуже активно, скажімо, деяких представників підтримують. Вони підтримують таку політику партії «Батьківщина»? Це цинічно», - вважає прем`єр-міністр.

М.АЗАРОВ зазначив, що Нюрнберзький трибунал визнав есесівські організації злочинними, і їхній злочин неможливо забути.

За даними ЗМІ, недавно в селі Райлів Стрийського району Львівської області сільрада ухвалила рішення про перейменування вулиці Миру на вулицю Воїнів батальйону "Нахтігаль".

Ініціював перейменування вулиці депутат Стрийської райради, представник ВО "Свобода" Мар`ян БЕРЕЗДЕЦЬКИЙ.

У статті, присвяченій темі "Нахтігаль", кандидат історичних наук, екс-директор архіву СБУ Володимир ВЯТРОВІЧ зазначав, що створення «Нахтігаля» було результатом реалізації політики Організації українських націоналістів, спрямованої на підготовку власних військових кадрів. Домовленості про формування українського легіону в німецькій армії було досягнуто на переговорах з військовою розвідкою Абвером в лютому 1941 року. Мобілізацією до легіону займалися керівники ОУН, які сформували його з членів своєї організації, що проживали на той час в окупованій німцями Польщі. Мобілізованих оунівців розділили на дві частини, які в українських документах фігурують як дружини українських націоналістів (групи «Північ» і «Південь»), в документах Абверу вони дістали кодові назви «Спеціальний відділ «Нахтігаль» і «Організація «Роланд».

Співробітники «Нахтігаля» проходили навчання в підготовчих таборах Абверу на території генерального губернаторства. Завершувалася підготовка у військовому таборі в Нойгаммері разом з першим батальйоном спецполку Абверу «Бранденбург 800». Батальйон «Роланд» формувався у Відні, а військова підготовка проходила в навчальному таборі «Зауберсдорф».

16 жовтня 1941 року українські старшини батальйонів «Нахтігаль» і «Роланд» прийняли звернення до німецького командування і керівництва Рейху «Меморандум українського Легіону». У документі містилися вимоги відновити проголошену незалежність України, звільнити заарештованих членів ОУН, забезпечити матеріально членів сімей бійців Легіону, українізувати весь командний склад Легіону і направити його на боротьбу з більшовиками, не вимагати від учасників Легіону приймати присягу на вірність Німеччині, у разі продовження служби надати можливість кожному бійцеві підписати індивідуальний контракт строком на один рік.

Відповіддю стало переформовування в частину охоронної поліції і підписання індивідуальних контрактів на рік служби.

Підрозділам «Нахтігаля» в містах було також доручено охороняти місцеву німецьку адміністрацію. Наприкінці листопада 1942 року, щоб уникнути подальших втрат офіцери-українці вирішили максимально обмежити активну участь батальйону в німецьких військових акціях.

1 грудня 1942 року бійці батальйону «Нахтігаль» відмовилися продовжувати контракт з німцями, через що багатьох з них, особливо старшин, було заарештовано. Декому, серед них і головному командирові УПА Роману Шухевичу, вдалося втекти з-під варти. З часом багато воїнів батальйону влилося в Українську повстанську армію, де, як добре вишколені солдати, займали командні посади. У лавах цієї армії, захищаючи українське населення, вони боролися зі своїми колишніми союзниками - німцями.

*** О.ДРУЗГАЛЬСЬКА (Н.ЛЕВЕНБЕРГ) народилася в Тальному Черкаської області. У 1941 році, під час розстрілу євреїв у цьому селищі, їй вдалося врятуватися: її відкопали з могили двоє хлопчиків і врятували інші люди.

О.ДРУЗГАЛЬСЬКА звернулася по допомогу до прем`єра М.АЗАРОВа з проханням про поліпшення її побутових умов.