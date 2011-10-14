Ліві битимуться зі «Свободою», якщо вона піде на Хрещатик?

Представники лівих сил планують розпочати свою акцію в центрі Києва, на Бессарабській площі, о 15.00.

Як передає кореспондент УНІАН, один з організаторів акції повідомив журналістам, що причиною перенесення її початку з 11-ї год. на 15.00 є те, що партія ВО «Свобода» також планує розпочати свій Марш не зранку, а о 16.00.

Також він розповів журналістам, що в разі, якщо представники «Свободи» пройдуть запланованим маршрутом від парку ім. Шевченка, вулицею Володимирською у бік Софійської площі, то представники лівих сил, яких планується декілька сотень, проведуть свою акцію протесту на Бессарабській площі, біля пам’ятнику Леніну, і не будуть рухатися у будь-якому напрямку.

Разом з тим, за його словами, якщо «Свобода» вирішить повернути з вул. Володимирської на бульвар Шевченка і прямувати у бік Хрещатику, то тоді ліві сили мають намір чинити їм опір з метою не пустити на центральну вулицю Києва.

Із 11-ї год. ранку на Бессарабці, біля пам’ятника Леніну, зібралися близько двох десятків людей похилого віку. Більшість з них одягнені у військову форму часів Радянського Союзу. Вони тримають транспарант «Всеукраинский союз советских офицеров», а також транспаранти «Фашизм не пройде» та «ОУН-УПА – зрадники українського народу».

Також вони тримають декілька червоних радянських прапорів, прапори різних родів військ Радянського Союзу, а також один Державний прапор Росії.

На прилеглих до Бессарабської площі вулицях чергує декілька нарядів працівників міліції. Також на початку вулиці Хрещатик, біля Бессарабського ринку, припарковані декілька автобусів зі співробітниками спецпідрозділів міліції та один автозак.