Генпрокуратура має надію, що Лазаренко виконає свою обіцянку

Генеральна прокуратура України в індивідуальному порядку може попросити правової допомоги в США при розслідуванні кримінальної справи щодо Юлії ТИМОШЕНКО і Павла ЛАЗАРЕНКА стосовно діяльності корпорації ЄЕСУ, оскільки між двома країнами не укладено угоду про надання правової допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві заявив начальник відділу зв’язків зі ЗМІ Генеральної прокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

«У нас не укладено договір про правову допомогу із США, але є можливість індивідуального звернення до США про разову правову допомогу Україні», - сказав Ю.БОЙЧЕНКО.

Він висловив сподівання, що, можливо, така допомога не знадобиться, якщо П.ЛАЗАРЕНКО виконає свою обіцянку в будь-якому разі після відбуття терміну покарання e США добровільно повернутися в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ‘ЯНКО заявив, що стосовно Ю.ТИМОШЕНКО порушено нову кримінальну справу - за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

І.ДЕРЕВ‘ЯНКО уточнив, що Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом і фактичним власником корпорації "Єдині енергетичні системи України", за попередньою змовою з колишнім прем`єр-міністром П.ЛАЗАРЕНКОМ зробила замах на розтрату коштів держбюджету України в особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет міністрів України зобов`язань приватної корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

У червні цього року у ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА до прем`єра Миколи АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» в сумі 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

22 червня Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що не має ніяких боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.