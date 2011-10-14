Луценку стало зле в суді

Екс-міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ стало зле під час сьогоднішнього судового засідання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Народної самооборони”.

Ю.ЛУЦЕНКО раптово зблід і прошепотів дружині, що йому стало дуже зле. “Він відчуває сильний біль в області живота. Наразі ЛУЦЕНКО виглядає не так, як завжди, видно, що терпить біль, хапаючись за бік”, - повідомляє прес-служба.

Суд продовжує допит свідків з боку обвинувачення. Наразі допитано 17 зі 148 свідків.

До суду прийшли представники Посольства США, аби побачитися із Ю.ЛУЦЕНКОМ та відслідкувати дії представників прокуратури у суді. У залі також присутні народні депутати Юрій ГРИМЧАК, Володимир АР`ЄВ та Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.