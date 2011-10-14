ВАСУ відмовився навіть слухати справи про Героя для Бандери і Шухевича

Вищий адміністративний суд України остаточно відмовив у можливості перегляду справ про незаконність присвоєння звання Героя України головнокомандуючому УПА Роману Шухевичу і лідеру ОУН Степану Бандері.

Як повідомив УНІАН донецький адвокат Володимир ОЛЕНЦЕВИЧ, 12 жовтня йому під час судового засідання у Вищому адміністративному суді України було офіційно повідомлено, що колегія суддів ВАСУ своїми постановами відмовила в допуску до провадження Верховного Суду України заяв (серед авторів заяв був і екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО) про перегляд двох постанов Вищого адміністративного суду України від 2 серпня 2011 року, якими були залишені без змін постанова Донецького апеляційного адміністративного суду від 21 квітня 2010 року, постанова Донецького окружного адміністративного суду від 2 квітня 2010 року і постанова Донецького апеляційного адміністративного суду від 23 червня 2010 року, якими були визнані незаконними укази Президента про присвоєння Р.Шухевичу і С.Бандері звань Героя України.

«Тепер можна сміливо говорити про повну відсутність будь-яких процесуальних можливостей в законодавстві України для скасування судових рішень про незаконність Указів Президента України Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння звання Героя України Роману Шухевичу і Степану Бандері», – прокоментував рішення Вищого адмінсуду адвокат В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня ВАСУ залишив у силі постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 21 квітня 2010 року про незаконність Указу Президента України "Про присвоєння Роману Шухевичу звання Героя України" (від 12 жовтня 2007 року №965/2007).

Також ВАСУ залишив у силі постанову Донецького окружного адміністративного суду від 2 квітня 2010 року і постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 23 червня 2010 року про визнання незаконним і скасування Указу Президента України №46/2010 від 20 січня 2010 року "Про присвоєння Степану Бандері звання Героя України".