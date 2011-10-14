Прес-конференція Бережної про необхідність виконання вимог ВООЗ

У понеділок, 17 жовтня, о 13:00 в інформаційному агентстві «Наш Продукт» відбудеться прес-конференція народного депутата України Ірини БЕРЕЖНОЇ на тему: «В Україні слід посилити законодавство із захисту тютюну і алкоголю від підробки, виконавши вимоги ВООЗ».

Відповідно до Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна зобов'язалася активно боротися з незаконним оборотом тютюнових виробів. ВООЗ розробила міжнародні вимоги до систем маркування і відстежування обороту тютюнової продукції. Враховуючи, що почастішали випадки потрапляння на український ринок контрафактного алкоголю і тютюну, державний бюджет України щорічно втрачає мільярди гривень. У зв'язку з цим державі слід посилити кримінальне покарання за підробку і контрабанду даної продукції, а також налагодити повний контроль руху алкоголю і тютюну по всьому ланцюжку поставок: від виробника до споживача.

Адреса проведення прес-конференції:ІА «Наш Продукт», м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1.

Схему проїзду приведено тут.

У прес-центрі надаються послуги вільного доступу до wi-fi.

Захід транслюватиметься на веб-сайті інформагентства в режимі он-лайн.

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