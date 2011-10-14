Власенко каже, що Тимошенко морозять у СІЗО

Захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО заявляє про некомфортні умови утримання екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам біля Лук’янівського СІЗО, коментуючи відповідну заяву прес-служби Державної пенітенціарної служби України.

«Умови перебування у камері не такі, як говорить пенітенціарна служба. Ну, принаймні, з точки зору температурного режиму. Я можу сказати, що ще вчора були проблеми з опаленням, там великі щілини у вікні і температура в камері, наскільки я знаю, фактично не відрізняється від температури повітря», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, протягом останніх декількох тижнів Ю.ТИМОШЕНКО двічі хворіла на застуду.

«І при цьому уже більш ніж 60 днів не надають можливості допустити до неї тих лікарів, яким вона довіряє», - додав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомлялося, 13 жовтня Державна пенітенціарна служба України заявила, що що технічний та санітарний стан камери, в якій утримується Ю.ТИМОШЕНКО, є задовільний: вікна та двері у справному стані, а загальне опалення приміщень Київського СІЗО здійснюється від центральної міської тепломережі.

Зокрема, за даними відомства, станом на 18.00 вчорашнього дня під час контрольного заміру температура повітря в камері, де утримується Ю.ТИМОШЕНКО, склала +23 градуси за Цельсієм.

"В рамках надання медичної допомоги Тимошенко неодноразово зустрічалась з фахівцями МОЗ України, особистим лікарем та медпрацівниками Державної пенітенціарної служби України, отримувала відповідні консультації", - додали у пенітенціарній службі.

Одночасно керівництво Київського СІЗО повідомило, що учора офіційно надійшов дозвіл судді Печерського райсуду м. Києва Родіона КІРЄЄВА на надання консультації Ю.ТИМОШЕНКО в межах СІЗО медпрацівниками закладів МОЗ України, медико-санітарної частини Київського СІЗО та лікарем НІКОЛАЄВОЮ І.М.

"Цього ж дня в рамках проведення слідчих дій в Київському СІЗО слідчі Служби безпеки України зустрічались з Тимошенко в присутності її адвокатів та захисників. Скарг або претензій з боку Тимошенко до керівництва Київського СІЗО не надходило", - резюмували у ДПСУ.