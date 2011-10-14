Прокурор каже, що сьогодні у суді Луценко на здоров'я не скаржився

Під час сьогоднішнього судового засідання у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА жодного клопотання про надання медичної допомоги не надходило.

Про це заявив державний обвинувач у справі Ю.ЛУЦЕНКА прокурор Віктор КЛИМЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури.

За його словами, процес проходив у звичайному режимі.

«Єдине, що можу сказати, Ірина ЛУЦЕНКО вранці дійсно зверталася до судді з проханням відпустити її в лікарню, після чого вона невдовзі повернулася», - додав В.КЛИМЕНКО.

Він також повідомив, що сьогодні у справі Ю.ЛУЦЕНКА були допитані свідки С.МОМОТ, О.ЛИТВАК та В.СТЕПАНЕНКО.

Зокрема, за словами прокурора, свідок С.МОМОТ повідомив суду обставини поновлення водія підсудного Ю.ЛУЦЕНКА на посаду оперативного уповноваженого Департаменту оперативної служби. При цьому свідок наполягав, що йому невідомо, яку саме роботу Леонід ПРИСТУПЛЮК мав виконувати.

Свідок також підтвердив те, що направляв рапорт міністру Василю ЦУШКУ про осіб, які обіймали оперативні посади, але безпосередні обов’язки не виконували, серед них було прізвище Л.ПРИСТУПЛЮКА, сказав В.КЛИМЕНКО. Відповідаючи на запитання захисту, С.МОМОТ пояснив, що такі працівники не можуть виконувати свої обов’язки через відсутність відповідних знань та досвіду, додав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, за даними “Народної самооборони”, Ю.ЛУЦЕНКУ стало зле під час сьогоднішнього судового засідання.

Ю.ЛУЦЕНКО раптово зблід і прошепотів дружині, що йому стало дуже зле. “Він відчуває сильний біль в області живота. Наразі ЛУЦЕНКО виглядає не так, як завжди, видно, що терпить біль, хапаючись за бік”, - повідомляє прес-служба.