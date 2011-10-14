Литвин вже почав порівнювати справу Тимошенко з кризою 2004-го

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає за необхідне шукати у парламенті компроміс щодо можливості декриміналізації статті, за якою засуджено екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

За словами спікера, “треба змоделювати, в якій атмосфері опиниться Україна” у зв’язку з таким рішенням суду.

“Я не хочу і ніхто не хоче, я переконаний, починаючи з глави держави і закінчуючи кожною людиною, щоб Україну загнали в резервацію”, - підкреслив В.ЛИТВИН.

При цьому він висловив переконання, що також не хоче ніхто, “починаючи від рядового нашого громадянина і закінчуючи главою держави, щоб Україну перетворювали на підмандатну територію”.

В.ЛИТВИН наголосив, що “треба, насамперед, нам налагодити діалог у Верховній Раді”, а “не намагатися перекричати одне одного”. “Зараз весь центр протистояння , з’ясування стосунків і намагання знайти вихід буде перенесений власне у ВР”, - додав він.

За його словами, сьогодні “всі свідомі того, що потрібно нам приводити до цивілізованих рамок, до цивілізованого визначення цю статтю (йдеться про статтю Кримінального кодексу, засуджено Ю.ТИМОШЕНКО- УНІАН)». “А для цього треба спочатку знайти політичний діалог у ВР, а потім цей компроміс матеріалізувати в правову формулу”, - додав він.

При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що “це завдання, яке можна співставити із завданням, яке стояло в 2004 році, коли була глибока політична криза”.