Немиря: Венеціанська комісія чекала від України іншого проекту

Венеціанська комісія сьогодні за результатами обговорення проекту закону про вибори народних депутатів України ухвалила висновки, у яких, зокрема, зазначається, що запропонована виборча система не відповідає рекомендаціям ПАРЄ.

Про це повідомив заступник голови партії «Батьківщина», колишній віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, який брав участь у засіданні Венеціанської комісії, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Запропонований проект закону не був тим, який представники Венеціанської комісії обговорювали з представниками української влади. Він також не є тим, який було рекомендовано Резолюцією ПАРЄ 1755», - йдеться у висновках Венеціанської комісії, зазначив Г.НЕМИРЯ.

«Вибори за змішаною системою і виборчий бар’єр, а також заборона на участь у виборах виборчих блоків є рішенням правлячої більшості, яке вона зробила в односторонньому порядку і без консультацій з представниками інших політичних партій і громадянського суспільства», - йдеться у висновках Венеціанської комісії.

У зв’язку з цим Венеціанська комісія нагадала, що довіра до чесності виборчих правил є ключовим для проведення демократичних виборів. Венеціанська комісія, зокрема, зазначила, що внесення фундаментальних змін у виборчу систему без широкої публічної дискусії може скомпрометувати легітимність проекту закону про вибори.

Також у документі наголошується, що «рішення про вибір виборчої системи мусить бути результатом широких і відкритих дискусій у парламенті за участю усіх політичних партій. Зміна виборчої системи не повинна підривати довіру виборців, політичних партій та громадянського суспільства до виборчого процесу», поінформував Г.НЕМИРЯ.

За його словами, Венеціанська комісія висловила жаль, що розробники проекту закону про вибори проігнорували рекомендації щодо взяття за основу проекту виборчого кодексу, який отримав схвальну оцінку Венеціанської комісії ще у грудні 2010 року.

Також у висновках йдеться, що виборче законодавство не має надавати переваг інтересам однієї політичної партії. Ключовим є те, що законодавство має відповідати таким основоположним принципам, як право на вільні вибори та принцип відкритості проведення виборів. Повинно відбутись відкрите обговорення запропонованих змін до законодавства, вони повинні отримати широку підтримку, пошук консенсусу є особливо важливим, зазначається у висновках.

Під час обговорення цього питання віце-президент Комітету регіонів ЄС Ван ден БРАНДЕ наголосив на неприйнятності того, що зараз відбувається в Україні, коли переслідують лідера найбільшої опозиційної партії, колишнього прем‘єр-міністра України.

У зв‘язку з цим він нагадав про жорстку критику з боку Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН щодо необхідності негайного звільнення Юлії ТИМОШЕНКО та інших опозиційних політиків та надання їм повних прав для участі у виборах. Ван ден БРАНДЕ також наголосив, що зміни виборчої системи в умовах ігнорування думки опозиції та громадянського суспільства є неприйнятними, повідомили в «Батьківщині».

У засіданні Венеціанської комісії також взяли участь представники Партії регіонів.