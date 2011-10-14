Кличко: влада вбиває курку, яка несе золоті яйця

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО вважає, що підприємницький потенціал в Україні абсолютно не реалізовується, а нинішня українська влада фактично вбиває «курку, яка несе золоті яйця».

Таку думку він висловив під час спілкування з журналістами американського ділового видання The Wall Street Journal, повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР».

Зустріч В.КЛИЧКА з американськими ЗМІ відбулася 14 жовтня у Нью-Йорку, в останній день робочого візиту голови партії «УДАР» до Сполучених Штатів Америки, зазначили в прес-службі.

Під час розмови з представниками провідного економічного видання Америки В.КЛИЧКО говорив про своє бачення розбудови соціально-економічної політики, яка дає рівні можливості господарювання для всіх підприємницьких об’єктів.

Відповідаючи на запитання щодо економічних перспектив України, В.КЛИЧКО зазначив: «Замість того, щоб берегти й плекати середній клас, влада вбиває «курку, яка несе золоті яйця». Український підприємницький потенціал абсолютно не реалізовується, у той час як він є одним з важливих ресурсів будь-якої нації».

На переконання В.КЛИЧКА, «без належного ставлення до головного двигуна ринкової економіки – підприємництва – Україна ще довгі роки залишатиметься бідною країною, не зважаючи на великий потенціал».

Цього ж дня в Нью-Йорку політик провів зустріч із представниками бізнес-кіл в Українсько-американській діловій раді. Голова партії «УДАР» в ході спілкування з бізнесменами виклав свої думки з приводу економічної ситуації в країні. «Майже всі ринки в Україні монополізовані, тому монополісти встановлюють ціни на власний розсуд. В результаті мільйони українців змушені миритися із непомірними цінами на товари та послуги при вкрай низькій заробітній платі. А влада запобігти цьому не може, або ж просто не хоче», – наголосив В.КЛИЧКО.

Як повідомлялося, за час свого перебування в Сполучених Штатах Америки лідер партії «УДАР» В.КЛИЧКО провів низку зустрічей з американськими високопосадовцями, членами Конгресу США, лідерами демократичної та республіканської партій, а також з представникам неурядових організацій, експертно-аналітичних центрів та засобів масової інформації.