В Україні на 10 робочих місць претендує 48 людей

В Україні у вересні 2011 року на 10 робочих місць претендувало 48 осіб (на 1 січня п.р. – 88 осіб).

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому кількість українців, які перебувають на обліку у державній службі зайнятості, на 1 жовтня 2011 року становила 420 тис. осіб, що на 28,3 тис. осіб менше, ніж на 1 вересня п.р.

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад на 1 жовтня 2011 року становила 87,3 тис. осіб (на 1 січня 2011 р. – 63,9 тис. осіб).