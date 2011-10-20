БЮТ заблокував трибуну

Народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" заблокували парламентську трибуну.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати стоять біля трибуни і вигукують гасло: «Юлі – волю!».

Зараз у Верховній Раді планова перерва. До перерви парламент розглядав у другому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розгляду справ Верховним Судом України». Депутати повернуться до обговорення даного питання після перерви.

Фракція "БЮТ-Батьківщина" заявила, що не голосуватиме за даний проект закону, оскільки жодна з поправок, поданих опозицією, не була врахована при підготовці документу до другого читання.

Народний депутат України Олена ШУСТІК наголосила, що у сесійній залі «відбувається фарс», і фракція не братиме в ньому участі, оскільки влада докладає всіх зусиль, щоб знищити судову систему держави і політичних опонентів – колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.