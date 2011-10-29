КОД: новий закон про вибори ще гірший

Комітет опору диктатурі (КОД) вимагає від влади узгодити з опозицією проект закону про вибори народних депутатів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член КОД, народний депутат від «БЮТ-Батьківщини», прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.

За його словами, щойно завершилось засідання Комітету опору диктатурі, учасники якого виробили спільну позицію всіх опозиційних партій, що входять до його складу.

С.СОБОЛЄВ висловив переконання, що влада планує ухвалити ще гірший закон про вибори, ніж той, що був переданий на експертизу Венеціанської комісії. Зокрема, за його словами, у зареєстрованому в парламенті законопроекті додано положення про те, що вибори можуть бути визнані недійсними по одній з виборчих дільниць, також пропонується встановити, що з реєстрації може бути знятий весь список від тієї чи іншої партії.

Народний депутат, лідер партії «Громадська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО додав, що у зареєстрованому в парламенті законопроекті про вибори, на відміну від документу, який розглядала Венеціанська комісія, є також пункт, що дільнична комісія може зняти з реєстрації кандидата у депутати після двох попереджень. Він переконаний, що це дасть можливість знімати з виборів будь-кого.

«Тобто, в парламенті буде 400 «чечетових», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Народний депутат, голова партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК зауважив, що зареєстрований у парламенті законопроект можна було б переписати одним абзацом: «Склад Верховної Ради визначається указом Адміністрації Президента». А.ЯЦЕНЮК переконаний, що влада вирішила діяти «за найгіршими сценарієм», адже, за його словами, народних депутатів фактично призначатиме Адміністрація Президента.

Народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Олександр ТУРЧИНОВ зазначив, що навіть замовні соціологічні дослідження показують, що рейтинг Партії регіонів стрімко падає. Саме тому, на його думку, влада прийняла рішення змінити закон про вибори, щоб її люди потрапили до парламенту.

У зв’язку з цим С.СОБОЛЄВ підкреслив, що саме тому опозиція вирішила не допустити ухвалення парламентом запропонованого владою законопроекту про вибори.

«Ми вважаємо, що закон про вибори, як один з найважливіших механізмів обрання і зміни влади в будь-якій демократичній країні, повинен в обов’язковому порядку бути погоджений між владою і опозицією», - сказав він.

С.СОБОЛЄВ зауважив, що поки цього не відбулось, зокрема, в парламенті не створено робочу групу, яка б розглядала цей законопроект, адже фактично документ був розроблений в Адміністрації Президента. Опозиція вимагає зняти з розгляду всі законопроекти про вибори, створити у ВР робочу групу, що розроблятиме компромісний документ.

За словами С.СОБОЛЄВА, якщо влада не погодиться на ці вимоги, опозиція не братиме участі в обговоренні й ухваленні цього законопроекту, і влада буде змушена взяти на себе повну відповідальність за його ухвалення.

А.ЯЦЕНЮК додав, що опозиція вимагає, щоб закон про вибори розглядався у Верховній Раді, а не в Адміністрації Президента.

О.ТУРЧИНОВ зауважив, що опозиція діятиме жорстко й адекватно діям влади, щоб не допустити ухвалення вищезазначеного законопроекту.

Водночас, представники Комітету опору диктатурі відмовились говорити про те, чи братимуть участь вони у виборах, якщо влада все ж таки доб’ється ухвалення законопроекту про вибори.

С.СОБОЛЄВ зауважив, що дії опозиції залежатимуть від ситуації в країні. «Якщо вся опозиція буде у в’язниці, то ми фізично не зможемо взяти участь у виборах», - додав він.