Україна і ЄС обнулять мита на текстиль. Для секонд-хенду - спецрежим

У рамках угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) Україна і Європейський Союз домовилися з обох сторін встановити нульове мито на продукцію текстильної та швейної галузей з моменту набуття чинності угоди. Без будь-яких перехідних періодів.

Про це в інтерв`ю ZN.UAповідомив уповноважений уряду України з питань європейської інтеграції Валерій П`ятницький.

При цьому він додав, що для багатьох товарів, на які була не нульове мито, передбачені перехідні періоди для поступового скорочення мит — три-п`ять років (максимум до семи).

«Є тільки два винятки, — додав В. Пятницький. - Спеціальні режими — для автомобілів (групи 8703, тобто автомобілів для перевезення людей), а зі швейних і текстильних виробів — для товарів секонд-хенду. Стосовно останніх ми домовилися про поступове зниження мита до нуля за п’ять років, але при цьому застосовуватиметься система вхідних цін. Зізнаюся, тут ми запозичили досвід ЄС, який використовується щодо овочів та фруктів».

Урядовий уповноважений нагадав, що «наші швейники-текстильники певний час навіть розгорнули було кампанію — мовляв, усе пропало, товари секонд-хенду заполонили український ринок».

«Ми придумали застосувати вхідну ціну, яка розраховуватиметься на підставі даних про контрактну вартість готових швейних виробів, що експортувалися в Україну за репрезентативний період — попередні три роки. Тобто ми беремо основні різновиди виробів, дивимося митну статистику й митну вартість, розраховуємо середню величину і помножуємо на певний коефіцієнт, про який, гадаю, домовимося найближчими днями. І секонд-хенд повинен буде завозитися в Україну за ціною, не нижчою від цієї розрахованої митної вартості. Не знаю, наскільки це допоможе нашій легкій промисловості, але якщо збережеться попередній обсяг секонд-хенду з ЄС, то надходження до бюджету зростуть у кілька разів. Тому що офіційна вартість секонд-хенду на сьогодні прямо сміховинна».