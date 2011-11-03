Акімова пояснила, чому буксують реформи Януковича

Перший заступник глави Адміністрації Президента України - Представник Президента в Кабінеті міністрів Ірина АКІМОВА заявляє, що ефективне впровадження реформ в країні потребує системного підходу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, про це І.АКІМОВА сказала на розширеному засіданні уряду за участю членів Комітету з економічних реформ.

На її переконання, певне гальмування в реалізації Національного плану дій на 2011 рік пов`язане, в тому числі з нашвидкуруч прийнятими рішеннями.

За словами І.АКІМОВОЇ, до середини жовтня 2011 року багато робочих груп відставали від плану у своїй діяльності, а за останні тижні було подано 20% проектів постанов від загального об’єму завдань Нацплану. І.АКІМОВА відзначила, що це формально наполовину поліпшило показники виконання документу, проте якість значної кількості поданих актів є невисокою.

«Нашвидкуруч прийняті акти потребують суттєвого доопрацювання. Такий підхід є дуже ризикованим, тому реформи потребують системної роботи»,- сказала перший заступник глави Адміністрації Президента.

На сьогодні, зазначила І.АКІМОВА, виконано лише 58% передбачених Нацпланом заходів, ще 28% - виконані частково, 14% - не реалізовані взагалі. Серед причин такого стану справ вона назвала відсутність підзаконних актів до ухвалених законів, низьку виконавчу дисципліну, формальне ставлення до роботи. «Всі невирішені проблеми у реалізації Національного плану – це ризики для сприйняття реформ суспільством… З іншого боку – це ризики для міжнародного сприйняття України», - наголосила перший заступник глави Адміністрації.

За словами І.АКІМОВОЇ, для більш ефективної реалізації реформ у подальшому вирішено передбачити в Нацплані-2012 систему вирівнювання інтенсивності діяльності робочих груп, впровадження ефективних механізмів моніторингу діяльності регіональних комітетів, налагодження координації між міністерствами та відомствами.

Серед позитивних результатів впровадження реформ у 2011 році перший заступник глави Адміністрації назвала скорочення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню; спрощення процедури ліквідації бізнесу за власним бажанням; впровадження в окремих регіонах та містах пілотних проектів щодо надання медичних послуг, пільг, використання соціальних карток тощо.