Ахметов відмовився від привілею

Кандидат у народні депутати за списком Партії регіонів, президент ФК «Шахтар» Ринат АХМЕТОВ вважає, що в день виборів не всі громадяни зможуть проголосувати.

Про це Р.АХМЕТОВ заявив сьогодні в Донецьку після того, як сам проголосував, повідомляє донецьке інтернет-видання "Острів".

"Я думаю, не всі громадяни України зможуть скористатися своїм конституційним правом", - сказав Р.АХМЕТОВ.

За його словами, через чергу на дільниці голосування перетворилося на "процес досить складний".

"Я спеціально сьогодні прийшов, щоб подивитися на всю процедуру, скільки часу потрібно витратити, щоб заповнити бюлетені і проголосувати. Виходить хвилин сорок", - сказав Р.АХМЕТОВ.

Видання також зазначає, що, незважаючи на те, що коли Р.АХМЕТОВ прибув на дільницю йому запропонували відразу взяти бюлетені, він від цього відмовився і встав у загальну чергу.