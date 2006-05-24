Мороз і Тимошенко парафували коаліційну угоду

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ та лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО парафували угоду про створення демократичної коаліції і готові обговорювати її з блоком «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Києві з нагоди парафування угоди О.МОРОЗ зазначив, що робоча група напрацювала угоду про створення демократичної коаліції, яка складається з 4 пунктів: засади внутрішньої і зовнішньої політики, програма діяльності уряду, регламент діяльності коаліції, розподіл сфер відповідальності між політичними силами.

Він підкреслив, що цей документ підписано на кожній сторінці членами робочої групи з напрацювання угоди Йосипом ВІНСЬКИМ і Олександром ТУРЧИНОВИМ і сьогодні можна констатувати, що цей документ повністю погоджений між цими двома політичними силами.

О.МОРОЗ висловив сподівання, що «Наша Україна» також підпише цей документ. «Якщо будуть розбіжності - ми готові сідати і обговорювати», - сказав О.МОРОЗ, додавши, що межі для компромісу існують. «Сподіваюсь, що «Наша Україна» конструктивно працюватиме… В будь-якому сенсі вихідна база для цього є».

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що робота над документом тривала майже два місяці, і сьогодні визначальний час, оскільки робота над документом переходить від робочої групи на вищий політичний рівень.

Вона підкреслила, що БЮТ і СПУ готові до дискусії з «Нашою Україною». При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що БЮТ стоїть на позиції, що коаліція можлива лише між СПУ, БЮТ і “Нашою Україною” і виключила можливість переговорів з Партією регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня лідер СПУ О.МОРОЗ, а 22 травня О.ТУРЧИНОВ заявили, що текст коаліційної угоди між СПУ і БЮТ повністю погоджено, і не виключили, що до кінця понеділка ці дві сили підпишуть його. При цьому вони висловлювали сподівання, що до них приєднається “Наша Україна”. Натомість представник “Нашої України” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ повідомив, що 22 травня на засіданні президії та 23 травня на засіданні політради партії “Народний Союз Наша Україна” обговорюватиметься питання підписання коаліційної угоди.

Водночас 22 травня представник «Нашої України» Петро ПОРОШЕНКО заявив, що блок «Наша Україна» вважає некоректним підписання коаліційної угоди не всіма політичними силами, які знаходяться зараз в переговорному процесі щодо створення демократичної коаліції, а лише частиною – Блоком Юлії Тимошенко і Соціалістичною партією України, але водночас констатував, що позиції трьох політичних сил наближаються до узгодженого варіанту.

23 травня керівник інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ повідомила, що “Наша Україна” завершила роботу над проектом коаліційної угоди” і пропонує БЮТ та СПУ остаточно узгодити її текст. Т.МОКРІДІ уточнила, що рішення про направлення проекту коаліційної угоди союзникам по коаліції було прийнято 22 травня на засіданні політради блоку “Наша Україна”. За її словами, “сьогодні ж з супроводжуючим листом за підписом голови Ради партії Романа БЕЗСМЕРТНОГО “Наша Україна” направила свій проект у БЮТ на ім’я Юлії ТИМОШЕНКО та в СПУ на ім’я Олександра МОРОЗА”.

“Р.БЕЗСМЕРТНИЙ пропонує створити спільну робочу групу для остаточного погодження усіх позицій коаліційної угоди”, - повідомила керівник інформаційного департаменту.

“У проекті “Нашої України” є усі частини, які повинні міститися у ньому згідно з підписаним протоколом про наміри щодо утворення коаліції, а саме – преамбула, програма діяльності, регламент та розподіл сфер відповідальності”, - повідомила Т.МОКРІДІ.

“Наша Україна” також звертається до партнерів по коаліції не оприлюднювати проект коаліційної угоди до її остаточного погодження, - заявила Т.МОКРІДІ, - аби не збивати з пантелику ЗМІ та суспільство”.

“Наша Україна” вважає, що політикам необхідно відмовитися від інформаційних спекуляцій і дешевого самопіару навколо коаліційної угоди. Адже це розчаровує суспільство, яке чекає від союзників по коаліції конкретних кроків, - наголосила Т.МОКРІДІ. - Ми маємо демонструвати погоджені дії і командну гру”.

“Наша Україна” пропонує усім партнерам по коаліції вийти на спільну прес-конференцію з погодженим проектом коаліційної угоди”, - зазначила керівник інформаційного департаменту “Нашої України”.