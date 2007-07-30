Мороз і Янукович узгодили проведення позачергової сесії Верховної Ради

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ і прем‘єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ узгодили необхідність проведення наступного тижня позачергової сесії Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, їхня зустріч відбулась сьогодні.

Згідно з повідомленням, було обговорене коло питань, яке визначає сьогодні стан соціально-політичної ситуації в країні.

Зокрема, “узгоджена необхідність проведення наступного тижня позачергової сесії Верховної Ради України V скликання, для якісної підготовки до якої дані відповідні доручення”.

Йдеться, зокрема, про рішення Конституційного Суду України щодо пільг громадянам, про зміни до Конституції України, про закони, прийняті Верховною Радою України після 5 червня ц.р., особливо стосовно державних закупівель, правове забезпечення оголошених Президентом виборів та інші питання.