Мельниченку стало зле під час підготовки допитів Ющенка, Тимошенко та Януковича

Екс-охоронець президента Микола Мельниченко, госпіталізований у суботу до Жовтневої лікарні, де йому поставили діагноз інсульт, продовжує курс інтенсивної терапії у відділенні реанімації, повідомляє “Сєгодня”.

За даними видання, у Мельниченка погано рухається ліва половина обличчя, порушена міміка. Сам хворий заявив, що йому стало зле в той момент, коли він готував матеріали для слідчого, який має допитувати перших осіб держави з приводу їх розмов з екс-президентом. "Прихопило о першій годині ночі з суботи на неділю. Я для слідчого Харченка готував запитання для Ющенка, Тимошенко, Януковича, Мороза і Литвина. Вони повинні були дати свідчення з приводу своїх розмов з Кучмою", - сказав Мельниченко.