Оргкомітет "Вперед!" обговорив план всеукраїнського страйку

У Києві відбулося засідання оргкомітету Всеукраїнської громадянської акції «Вперед!» з підготовки до засновницького з'їзду нової громадської організації, повідомили УНІАН в оргкомітеті акції.

За словами обласних координаторів «Вперед!», у регіонах зростає активність підприємців, які розуміють, що прийшов час самоорганізації та об'єднання малого бізнесу. Враховуючи ці настрої, оргкомітет Всеукраїнської цивільної акції «Вперед!» ухвалив рішення провести в листопаді засновницький з'їзд нової громадської організації «Всеукраїнський рух «Вперед!». Делегатами з'їзду стануть обласні координатори «Вперед!» і представники громадських організацій, які підтримують акцію.

Також на засіданні оргкомітету обговорили детальний план проведення загальнонаціонального страйку підприємців «Переоблік влади», наміченого на 1 грудня. Вирішено почати акцію о 12.00 в перший день зими, коли всі підприємці, які беруть участь в страйку, вивісять таблички «ПЕРЕОБЛІК». Очікується, що в страйку візьмуть участь більш як 250 громадських організацій і мільйони підприємців по всій країні. Також цього дня в Києві та регіонах відбудуться «АвтоМайдани». Сотні автомобілів з'їдуться до столиці й проїдуть з символікою «Вперед» вулицями Києва.

На думку голови Народної колегії Всеукраїнської акції «Вперед!» Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ, масштабна акція підприємців має показати, що терпіння найактивнішої частини суспільства вже на межі. «Всеукраїнський страйк «Переоблік влади» – це тривожний сигнал для уряду з боку тих, хто сплачує податки, хто наповнює бюджет країни. Своєю акцією ми нагадаємо владі, що розвиток малого бізнесу – це не стільки економічна, скільки соціальна проблема. За кожним підприємцем стоять сім'ї, які він годує, не вимагаючи нічого від держави, крім як дати можливість спокійно працювати і платити розумні податки. Уряд має зрозуміти – не можна доводити країну до стану соціального бунту», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, страйк 1 грудня є продовженням акцій протесту «Вперед!» проти антисоціальної політики влади. Так, 3 листопада ц.р. підприємці провели багатотисячний мітинг протесту перед Верховною Радою з вимогою її саморозпуску. Обурення людей справи викликало ухвалення народними депутатами законопроекту про спрощену систему оподаткування (№8521), без урахування вимог підприємців. На їхню думку, набуття чинності цього закону означатиме знищення малого і середнього бізнесу в країні.