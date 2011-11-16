Під Пенсійним фондом у Донецьку чорнобильці встановили 16 наметів

Протестуючі чорнобильці встановили біля Управління Пенсійного фонду України в Донецькій області 16 наметів, в яких залишаються на ніч близько 40 осіб, 20 чорнобильців оголосили голодування.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, в Донецьку триває акція пікетування чорнобильцями будівлі Управління ПФУ в Донецькій області, в якій беруть участь близько 150 жителів області.

Біля будівлі Пенсійного фонду постійно перебувають 17 працівників міліції, які цілодобово несуть службу з охорони громадського порядку.

За час проведення пікету порушень громадського порядку не зафіксовано, зазначено у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада у Донецьку близько тисячі чорнобильців, афганців і дітей війни прийшли в обласне управління Пенсійного фонду і зажадали негайного прибуття до них прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, інакше погрожували оголосити голодування. Учасники акції вимагають від влади виконати закони про доплату до пенсій.

Вночі 15 листопада 41 учасник акції протесту, перебуваючи в актовому залі будівлі регіонального управління ПФУ, почав голодування з вимогою термінової зустрічі з М.АЗАРОВИМ.

Учора у десяти учасників голодування погіршився стан здоров`я.

Голова управління Пенсійного фонду у Донецькій області Георгій ЯКИМЕНКО подав у відставку.

Коментуючи вимоги учасників акції, М.АЗАРОВ заявив, що в Донецьку достатньо чиновників, які можуть розібратися з проблемами чорнобильців і афганців, які оголосили голодування.