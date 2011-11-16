У Попова обіцяють використати ідеї киян

Найкращі проекти соціальної сфери, ЖКГ, енергозбереження та зелених технологій будуть реалізовані в Києві. Про це заявив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко під час Road Show Всеукраїнського Конкурсу «Інноваційний прорив-2011», організованого компанією Global Management Challenge та журналом «Експерт», під егідою Олександра Кардакова, повідомляє офіційний портал Київської міської влади.

Автори проектів мали лише три хвилини, щоб довести експертам перспективність своєї розробки та переконати інвесторів у необхідності вкладати гроші. З 21 проекту, щонайменше 7, за оцінкою експертів, є доволі перспективними.

Руслан Крамаренко зазначив, що уважно вивчив усі проекти, які пройшли у півфінал, та вважає, що деякі з них можна впроваджувати в Києві як пілотні. Так, для міста цікавим є проект call-центру для іноземних туристів, система обліку ресурсів, медичні розробки для постраждалих від опіків.

«Ті проекти, які не можуть бути включені в програму соціально-економічного розвитку, ми готові підтримувати через міський бізнес-інкубатор. Зараз є ряд напрямків, які можуть бути цікавими для міського господарства – це й утилізація побутових відходів, і оцінка якості питної води, і енергозберігаючі проекти. Ми готові зробити з Києва майданчик для інноваційних технологій», – сказав Руслан Крамаренко.

За його словами, міська влада та особисто Олександр Попов залучають киян до створення банку ідей. Особливо тих, що працюють на розвиток Києва.

«Тому ми проводимо масові громадські обговорення Стратегії розвитку Києва та Генерального плану до 2025 року. За декілька місяців ми отримали понад 1500 доцільних пропозицій від мешканців міста. Більшість з них включено до Стратегії, – повідомив заступник голови КМДА. – Однак збір ідей для розвитку Києва продовжується. Тому міська влада з великим зацікавленням спостерігає за Конкурсом «Інноваційний прорив» та співпрацює з його організаторами».

Голова наглядової ради компанії «Октава Капітал» Олександр Кардаков зазначив, що звертав увагу як на ідею проекту, так і на команду, яка в ньому бере участь.

«Можу зазначити, що рівень підготовки учасників, порівняно з минулим роком, набагато вищий. Чимало справді цікавих і цілком реалізованих проектів. Особисто мене зацікавили дві проектні команди, з якими я планую зустрітися ще раз і обговорити деталі можливої взаємодії», – сказав Олександр Кардаков.