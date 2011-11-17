Литвину «чертовски хочется поработать»
10:14, 17 листопада 2011Політика
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Депутати працюватимуть до завершення розгляду усіх питань
Верховна Рада України вирішила працювати сьогодні до завершення розгляду усіх питань порядку денного.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято лише під час повторного голосування.
Спочатку ж за нього проголосували 223 народних депутати.
Тоді голова ВР Володимир ЛИТВИН поставив дане питання на переголосування, зазначивши: «Треба працювати». «Чертовски хочется поработать», - додав російською В.ЛИТВИН.
При повторному голосуванні рішення підтримали 242 із 390 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
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