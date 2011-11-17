Волгу ще на два місяці залишили в СІЗО

Екс-главі Державного комітету з регулювання фінансових послуг України Василю ВОЛЗІ, котрий знаходиться під вартою, минулого понеділка пред`явили для ознайомлення постанову Апеляційного суду Києва про продовження строку утримання під вартою ще на два місяці - до 19 січня 2012 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті партії «Союз лівих сил», лідером якої є В.ВОЛГА.

Як ідеться в повідомленні, в той же час саму постанову, датовану 8 листопада, не віддали в руки ні самому В.ВОЛЗІ, ні його адвокатові, позбавивши, таким чином, можливості оскаржити її. Оскільки рішення про продовження до півроку приймає тільки апеляційна інстанція, подавати касаційну скаргу можна тільки до Верховного Суду впродовж 30 днів. У той же час, як вважає адвокат Євгеній СОЛОДКО, у грудні розпочнуться судові слухання у справі В.ВОЛГИ.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 7 вересня прийняв рішення про арешт В.ВОЛГИ на підставі звернення слідчого прокуратури, який аргументував необхідність продовження строку утримання під вартою екс-глави Держфінпослуг з необхідністю проведення великого обсягу слідчих дій, складання обвинувального висновку і ознайомлення підсудного та його захисту з матеріалами справи.

У прокуратурі вважають, що, перебуваючи на волі, В.ВОЛГА може перешкоджати встановленню істини в справі, чинити тиск на свідків і ухилятися від досудового слідства.

В.ВОЛГА очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг з березня 2010 року.

19 липня 2011 року він був затриманий слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.

Генпрокуратура порушила проти В.ВОЛГИ кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, котрі обіймають відповідальні посади, за попередньою змовою групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід В.ВОЛЗІ у вигляді утримання під вартою.

25 липня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив В.ВОЛГУ з посади голови Держфінпослуг.

12 вересня стало відомо, що Генпрокуратура порушила стосовно ідносно В.ВОЛГИ ще одну кримінальну справу. Встановлено, що В.ВОЛГА в 2010 році прийняв на державну службу в Держфінпослуг людини, котра надавала йому послуги водія і одержував державні кошти у вигляді заробітної плати на посаді головного фахівця одного з відділів.

Стосовно вказаних осіб порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 (присвоєння, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становище) Кримінального кодексу України).