Ульянченко - про борги партії, демократизм і скульптурні салони
"Ми рот нікому не затикаємо"
Член Політради «Нашої України» Віра УЛЬЯНЧЕНКО говорить, що на сьогоднішній день вона більш зосереджена на культурних проектах, ніж політичних, проте інтерес до політики зберігає.
Про це вона сказала в сьогоднішньому інтерв`ю газеті «Комсомольська правда в Україні».Зокрема, В. УЛЬЯНЧЕНКО наполягає на відкритості та демократичності своєї партії в порівнянні з іншими політичними силами в Україні.
Так, відповідаючи на питання про те, чи зріє в партії "Наша України" конфлікт між старою і новою командами, і чи хочуть «новачки» змістити Віктора ЮЩЕНКА з поста керівника партії, В. УЛЬЯНЧЕНКО заявила, що подібні новини про "Нашу Україну" обговорювалися і в 2005 році, і в 2009-му.
«Повірте, що проблеми, викликані амбіціями, є і в інших партіях. Але там це відбувається під килимом. Ми ж нічого не приховуємо, рот нікому не затикаємо. І про борги партії вже говорено-переговорено, але ж вони і виникли через те, що ми були і залишаємося єдиною партією, яка прийняла на роботу весь свій апарат легально», - сказала вона.
При цьому В. УЛЬЯНЧЕНКО підкреслила: «Ми можемо пред`явити результат нашого демократизму. Нагадаю імена молодих лідерів, які виросли з "Нашої Україною": КИРИЛЕНКО, ЯЦЕНЮК, ТЯГНИБОК, КАТЕРИНЧУК, ГРИЦЕНКО. І згадайте хоча б три нових обличчя, які виросли з Партії регіонів, Народної партії Литвина або "Батьківщини" ... Ми ж народили ціле політичне покоління ».
У той же час, говорячи про свою громадську роботу та культурні проекти зокрема, одна з близьких соратників В.ЮЩЕНКА та екс-глава його президентського Секретаріату, зазначила: «Сьогодні головний вектор нашої роботи - велика національна дата, майбутнє святкування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка».
Як голова наглядової ради благодійного фонду "Велика родина", В.УЛЬЯНЧЕНКО повідомила, що до цього ювілею приурочений конкурс кінопроектів, і вже 22 листопада в Українському домі відбудеться підбиття підсумків першого туру. Також фонд планує «влаштувати скульптурні салони - створити композиції за мотивами його поезії, а потім встановити їх в парках по всій країні».