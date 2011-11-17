Ульянченко - про борги партії, демократизм і скульптурні салони

Член Політради «Нашої України» Віра УЛЬЯНЧЕНКО говорить, що на сьогоднішній день вона більш зосереджена на культурних проектах, ніж політичних, проте інтерес до політики зберігає.

Про це вона сказала в сьогоднішньому інтерв`ю газеті «Комсомольська правда в Україні». Зокрема, В. УЛЬЯНЧЕНКО наполягає на відкритості та демократичності своєї партії в порівнянні з іншими політичними силами в Україні.

Так, відповідаючи на питання про те, чи зріє в партії "Наша України" конфлікт між старою і новою командами, і чи хочуть «новачки» змістити Віктора ЮЩЕНКА з поста керівника партії, В. УЛЬЯНЧЕНКО заявила, що подібні новини про "Нашу Україну" обговорювалися і в 2005 році, і в 2009-му.

«Повірте, що проблеми, викликані амбіціями, є і в інших партіях. Але там це відбувається під килимом. Ми ж нічого не приховуємо, рот нікому не затикаємо. І про борги партії вже говорено-переговорено, але ж вони і виникли через те, що ми були і залишаємося єдиною партією, яка прийняла на роботу весь свій апарат легально», - сказала вона.

При цьому В. УЛЬЯНЧЕНКО підкреслила: «Ми можемо пред`явити результат нашого демократизму. Нагадаю імена молодих лідерів, які виросли з "Нашої Україною": КИРИЛЕНКО, ЯЦЕНЮК, ТЯГНИБОК, КАТЕРИНЧУК, ГРИЦЕНКО. І згадайте хоча б три нових обличчя, які виросли з Партії регіонів, Народної партії Литвина або "Батьківщини" ... Ми ж народили ціле політичне покоління ».

У той же час, говорячи про свою громадську роботу та культурні проекти зокрема, одна з близьких соратників В.ЮЩЕНКА та екс-глава його президентського Секретаріату, зазначила: «Сьогодні головний вектор нашої роботи - велика національна дата, майбутнє святкування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка».

Як голова наглядової ради благодійного фонду "Велика родина", В.УЛЬЯНЧЕНКО повідомила, що до цього ювілею приурочений конкурс кінопроектів, і вже 22 листопада в Українському домі відбудеться підбиття підсумків першого туру. Також фонд планує «влаштувати скульптурні салони - створити композиції за мотивами його поезії, а потім встановити їх в парках по всій країні».