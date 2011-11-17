ВР зняла з розгляду п’ять законопроектів про вибори

Верховна Рада України зняла з розгляду п’ять раніше зареєстрованих законопроектів про вибори народних депутатів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосувало 369 народних депутатів із 401 зареєстрованого у сесійній залі.

Відповідне рішення ВР прийняла за пропозицією спеціальної комісії ВР, яка напрацювала узгоджений законопроект на основі того, який пройшов експертизу у Венеціанській комісії.

Як зазначив голова цієї комісії, народний депутат України Руслан КНЯЗЕВИЧ, комісія пропонує ухвалити сьогодні закон про вибори народних депутатів в першому читанні і одразу в цілому.

«Зважаючи на досягнення компромісу, ми прийняли рішення щодо необхідності врахування вимог опозиційних фракцій з метою демократизації виборчого процесу в законі про вибори народних депутатів. І рекомендуємо Верховній Раді України прийняти законопроект за основу і в цілому», - сказав Р.КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, у разі, якщо виникнуть в тексті закону технічні неузгодженості, Верховна Рада має доручити комісії виправити їх в робочому порядку під час його підготовки до підписання головою Верховної Ради України.