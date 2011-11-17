ЗМІ: Міліція і її ветерани теж планують свої акції протесту

Працівники і ветерани силових структур 6 грудня проведуть акції протесту.

Про це заявляє прес-служба Національного форуму профспілок України.

У прес-службі уточнили, що 17 листопада була створена Координаційна рад, яка втілюватиме оперативні та стратегічні заходи по захисту соціальних прав працівників силових структур та визначатиме формат участі ветеранів силових структур у акціях протесту.

"До Координаційної ради увійшли організації, які опікуються соціальним захистом працівників силових органів. Її завданням є усунення дискримінації працівників силових відомств - Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з надзвичайних ситуацій - у питаннях розмірів їхнього грошового забезпечення", - йдеться в повідомленні.

"Люди з офіцерським званням та контрактники знаходяться на державній службі, але кожен з офіцерів, на відміну від інших категорій держслужбовців, щомісяця одержує зарплату меншу на суму від 391 гривень до 1187 гривень", - повідомив глава Національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук.

Крім того, наголошують організатори Ради, другою проблемою є зволікання з питанням будівництва житла більше ніж для 45 тисяч офіцерів, які ще несуть службу в армії, так і для офіцерів, які відслуживши 20-25 років йдуть на пенсію.

Третьою проблемою є величезні борги держави із пенсійних виплат, надбавок до пенсій та інших доплат і виплат чорнобильцям, дітям війни, населенню, яке проживає на радіоактивно забруднених територіях.

"Держава намагається не зменшувати свої заборгованості, а міняти правила гри шляхом ревізії і зміни відповідного законодавства", - уточнив глава профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ Григорій Кабанченко.

"Йдеться, насамперед, про зменшення розмірів соціальних виплат 16 категоріям пільговиків у проекті Держбюджету-2012 та про законопроект Кабміну №9400, який скасовує негайне нарахування і сплату у повному обсязі боргів з пенсій для всіх категорій пенсіонерів, а також надбавок до них та відповідних компенсацій", - додав він.

Як відомо, 6 грудня в Україні святкується День збройних сил.

Українська правда