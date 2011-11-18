Парубій «болгаркою» спилює паркан біля Верховної Ради

Народний депутат України Андрій ПАРУБІЙ (фракція НУ-НС) «болгаркою» частково зрізав паркан біля Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час депутат продовжує спилювати паркан.

Біля А.ПАРУБІЯ перебуває декілька депутатів із фракції НУ-НС, зокрема Володимир АР’ЄВ та Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, двометровий паркан встановили біля будівлі Верховної Ради на початку жовтня цього року.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН заявляв, що парламент не має жодного стосунку до встановлення огорожі.

Тим часом цю огорожу кілька разів зносили учасники акцій протесту проти скасування пільг.

Зокрема, 3 листопада біля Верховної Ради учасники акції зламали металеву огорожу і увірвалися на подвір’я парламенту, після цього їх почали відтісняти бійці спецпідрозділів міліції.

У Головному управлінні МВС України в Києві повідомили, що в рамках розслідування кримінальної справи за фактом хуліганських дій і завдання тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів під час акції протесту 3 листопада біля парламенту міліція встановлює, кому належить металева огорожа біля центральних входів до будівлі Верховної Ради.

12 листопада паркан укріпили бетоном.