«Лікарів без кордонів» і Червоний Хрест просять рятувати Тимошенко

Партія «Батьківщина» закликає міжнародні медичні організації добитися належної діагностики та лікування екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив один з лідерів партії Олександр ТУРЧИНОВ.

Він сказав, що партія «Батьківщина» звернулася з відкритим листом до Міжнародного комітету Червоного хреста, Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я та міжнародної організації «Лікарі без кордонів», надала їм інформацію про ситуацію, яка склалася з лідером партії Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми просимо їх втрутитись у ситуацію відповідно до їх статутів», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

«Сподіваюсь, що спільними зусиллями ми зупинимо керівництво України у їх спробах фізично знищити Ю.ТИМОШЕНКО», - додав О.ТУРЧИНОВ.

«Ми звертаємося до вас (міжнародних медичних організацій – УНІАН) з проханням втрутитися в ситуацію та, користуючись положеннями міжнародних конвенцій, зокрема щодо прав пацієнтів, вимог Загальної декларації прав людини та інших, домогтися проведення необхідних заходів для належної діагностики та лікування Юлії ТИМОШЕНКО та інших політичних в’язнів в Україні», - йдеться у відкритому листі «Батьківщини» до цих організацій, який роздали журналістам після закінчення прес-конференції О.ТУРЧИНОВА.