Єфремов - про Ландіка: це не мій рівень

Депутат Луганської міськради Роман ЛАНДІК намагається перевести в політичну площину кримінальну справу, порушену проти нього за побиття дівчини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сьогодні на брифінгу, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати вчорашню заяву Р.ЛАНДІКА про те, що за гратами він сидить через О.ЄФРЕМОВА.

Лідер фракції ПР сказав, що «відповідь на це запитання він (Р.ЛАНДІК – УНІАН) уже отримав від свого батька (народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА), який йому відповів, що він дуже помиляється в цьому питанні».

О.ЄФРЕМОВ підкреслив: «Чесно кажучи, я цієї людини практично не знаю, я знаю його батька і не більше».

«І тому якісь коментарі мені робити стосовно заяви людей, яких я знаю дуже мало або взагалі не знаю, які перебувають у важкій ситуації на сьогоднішній день і намагаються цю ситуацію перевести в політичну площину, я взагалі не вважаю, що це правильно коментувати», - сказав лідер фракції ПР.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив: «Давайте говорити об`єктивно – це не мій рівень взаємин, і коментувати цей факт абсолютно смішно».

Як повідомляли ЗМІ, вчора, 17 листопада, під час судового засідання Р.ЛАНДІК звинуватив О.ЄФРЕМОВА у фабрикації справи проти нього, а також натякнув, що голова фракції "регіоналів" причетний до смерті народного депутата Євгена Кушнарьова.

Довідка УНІАН. 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську Р.ЛАНДІК побив Марію КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено в розшук і затримано в Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив під вартою депутата Луганської міської ради Р.ЛАНДІКА до оголошення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.

17 листопада в Ленінському райсуді Луганська почався розгляд по суті кримінальної справи проти Р.ЛАНДІКА.