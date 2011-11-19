Наливайченко вважає, що влада і псевдоопозиція змовилися

Голосування опозиціонерів у парламенті за виборчий законопроект від Партії регіонів зі змішаною виборчою системою - це пряма зрада виборців.

Про це заявив в ефірі 5 каналуголова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він підкреслив, що йдеться не про компроміс, а саме про політичну змову між владою і «призначеною» опозицією з метою розподілу мандатів. «Партія регіонів, яка обіцяла на виборах відкриті списки, зрадила своїх виборців. Зрадили і ті, хто називає себе опозицією, а по суті є псевдоопозицією. Це деградація, це політична корупція, незалежно від того, який фронт вони представляють, до якої партії відносяться», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО. При цьому він підкреслив, що жоден з десяти депутатів від «Нашої України» не голосував за цей закон.

Політик переконаний, що новим законом людям нав`язують вибори без вибору. «5-відсотковий виборчий бар`єр позбавляє можливостей на прихід нових політиків в парламент. Олігархам віддадуть округи, а їхні водії і масажисти заховаються у закритих списках», - сказав політик.

Він наголосив, що влада і псевдоопозиція змовилися, щоб не допустити нових людей у парламент. «За цим стоїть острах, що у парламент прийдуть нові люди, які не будуть брехати, адже саме поза парламентом зараз створюються громадські утворення, яким довіряють більше, ніж всім парламентським силам, разом узятим», - вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Політик підкреслив, що лідери старої опозиції забули, як обіцяли українським громадянам прийняти закон про відкриті виборчі списки, забули свої рішення на Комітеті опору диктатури нізащо не підтримувати владний законопроект, забули свої запевнення європейським партнерам про те, що поділяють висновки Венеціанської комісії про неприйнятність змішаної системи.

Він наголосив, що «Наша Україна» не матиме нічого спільного з людьми, які не тримають слова перед виборцями і грають у піжмурки з режимом. «Сьогодні, справжні, а не прикормлені опозиційні сили мають згуртуватися для захисту чесних виборів та підтримки нового покоління політиків, які замінять як теперішню владу, так і псевдоопозицію», - вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.