Експерт: Новий закон про вибори – це «тушкофабрика»

Представники опозиції навряд чи голосували за новий закон про вибори через справу екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Про це в коментарі Тижню заявив політолог Сергій Таран.

«Маю великі сумніви, що причиною прийняття нового закону стала Тимошенко. Це абсолютно різні речі, не пов’язані між собою. Тим паче, чимало представників з тих політичних сил від опозиції, які голосували за цей закон, не мають відношення до Тимошенко, а дехто навіть і не хоче, щоб вона виходила з в’язниці і створювала їм конкуренцію», – заявив Таран.

«Українські політики законсервували систему так, щоб фактично не дати можливості прийти іншим людям та політичним силам, оскільки він (закон про вибори) стимулює політичну безвідповідальність – під час виборів політики говорять одне, а потім в парламенті змінюють свою позицію. Цей новий закон – це така «тушкофабрика». Сам процес його формування – яскраве свідчення цієї «тушкової» позиції», – додав він.

За словами експерта, опозиція має єдиний шанс реабілітуватися після такого голосування – узгодити кандидатури у мажоритарних округах.

«Це буде дуже важкий і болючий процес, тому що опозиція важко вміє домовлятися. Але якщо вона це зробить, то це буде дуже серйозний моральний стимул для виборців. Якщо не буде єдиного кандидата, а будуть сварки всередині опозиції, то це негативно вплине на явку виборців, а також покаже, що лідери, які називають себе опозицією, насправді мало на що спроможні. Треба розуміти, що новий закон про вибори передбачає те, що влада може виграти вибори і по мажоритарних округах, де має менше підтримки. Вона буде продукувати ту ситуацію, за якої виграв вибори мера Києва Черновецький», – зауважив політолог.

Водночас, на думку Тарана, Європа стримано відреагує на ухвалення виборчого закону.

«Я думаю, що Європа відреагує на це стримано, як і Венеціанська комісія. Все-таки за виборчий закон проголосувала і влада, і опозиція, тобто нібито виглядає як консенсус, хоча до консенсусу там далеко», – зазначив він.

Нагадаємо, 17 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому закон про вибори народних депутатів. За це рішення проголосувало 366 народних обранців. Так, вибори відбудуться за змішаною системою, без участі блоків. При цьому прохідний бар’єр збільшено з 3% до 5%.

Народний депутат від фракції НУНС Анатолій Гриценко вважає голосування Верховної Ради за закон про вибори «не консенсусом, а радше змовою – між Банковою і вождями опозиції в Раді».

«Наша Україна» заявила, що ухвалення закону про вибори мінімізує шанси для проведення чесних виборів в країні та є реалізацією сценарію на збереження нинішнього режиму Партії регіонів.

Лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк назвав ухвалення закону про вибори в Раду перемогою опозиції.