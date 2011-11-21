Круглий стіл «Якою буде Верховна Рада-2012?»

У вівторок, 22 листопада, об 11:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Якою буде Верховна Рада-2012?». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Питання, винесені на обговорення: 1. Чиїм інтересам відповідає прийнятий закон про вибори народних депутатів? 2. Закон про вибори: за і проти. 3. Які перспективи опозиції на прийдешніх парламентських виборах? Учасники круглого столу: 1. Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО – народний депутат України (фракція Партії регіонів). 2. Сергій СОБОЛЄВ – народний депутат України, партія «Реформи і порядок» («БЮТ-БАТЬКИВЩИНА»). 3. Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ – народний депутат України, Народна партія (Блок Литвина). 4. Ірина ГЕРАЩЕНКО – народний депутат України (НУ-НС). 5. Віктор МАТЧУК – народний депутат України, партія «Наша Україна» (НУ-НС). 6. Андрій ІЛЬЄНКО – член політради ВО «Свобода». Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

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