Круглий стіл «Якою буде Верховна Рада-2012?»
У вівторок, 22 листопада, об 11:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Якою буде Верховна Рада-2012?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
1. Чиїм інтересам відповідає прийнятий закон про вибори народних депутатів?
2. Закон про вибори: за і проти.
3. Які перспективи опозиції на прийдешніх парламентських виборах?
Учасники круглого столу:
1. Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО – народний депутат України (фракція Партії регіонів).
2. Сергій СОБОЛЄВ – народний депутат України, партія «Реформи і порядок» («БЮТ-БАТЬКИВЩИНА»).
3. Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ – народний депутат України, Народна партія (Блок Литвина).
4. Ірина ГЕРАЩЕНКО – народний депутат України (НУ-НС).
5. Віктор МАТЧУК – народний депутат України, партія «Наша Україна» (НУ-НС).
6. Андрій ІЛЬЄНКО – член політради ВО «Свобода».
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