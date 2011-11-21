Круглий стіл «Якою буде Верховна Рада-2012?»

11:38, 21 листопада 2011
Політика
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У вівторок, 22 листопада, об 11:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Якою буде Верховна Рада-2012?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

1. Чиїм інтересам відповідає прийнятий закон про вибори народних депутатів?

2. Закон про вибори: за і проти.

3. Які перспективи опозиції на прийдешніх парламентських виборах?

Учасники круглого столу:

1. Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО – народний депутат України (фракція Партії регіонів).

2. Сергій СОБОЛЄВ – народний депутат України, партія «Реформи і порядок» («БЮТ-БАТЬКИВЩИНА»).

3. Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ – народний депутат України, Народна партія (Блок Литвина).

4. Ірина ГЕРАЩЕНКО – народний депутат України (НУ-НС).

5. Віктор МАТЧУК – народний депутат України, партія «Наша Україна» (НУ-НС).

6. Андрій ІЛЬЄНКО – член політради ВО «Свобода».

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

 

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