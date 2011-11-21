Луценко назвав найбільше зло нового закону про вибори

Найбільшим недоліком нового закону про вибори народних депутатів є відновлення мажоритарних округів, які «легко купить партія влади».

Як повідомляє прес-служба партії «Народна самооборона», про це екс-міністр внутрішніх справ України, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО заявив, коментуючи новий закон про парламентські вибори.

«Найбільше зло цього закону – відновлення мажоритарних виборів, які будуть легко куплені партією влади», - сказав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, образа дрібних опозиційних партій на 5% бар’єр, введений у тому числі і голосами парламентської опозиції, призведе до загострення боротьби між ними на кожному мажоритарному окрузі. Таким чином ідея узгодженого опозиційного кандидата стає майже недосяжною, що грає на руку Партії регіонів, додав він.

Також Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що 5% прохідний бар’єр консервує парламентську опозицію «в нинішньому далеко неефективному її виді».

«Звичайно, можна розраховувати на певну консолідацію опозиції, але зрештою, це будуть вирішувати партійні вожді при складанні закритих партійних списків», - зазначив екс-міністр.

Водночас він вважає, що перемога опозиції на парламентських виборах буде тільки моральною. Ю.ЛУЦЕНКО переконаний, що партії «Батьківщина» і «Фронт Змін» візьмуть за партійними списками більше голосів, ніж Партія регіонів і Комуністична партія України.

«Але тотальний адмінресурс влади в умовах протистояння опозиції на мажоритарних округах призведе до обрання потрібної ЯНУКОВИЧУ більшості. Боюся, що таким чином ми отримаємо аналог 2002 року, коли «ЗАЄДУ» отримала 12% голосів за списками, але контролювала Верховну Раду через провладну мажоритарну більшість», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Також він зауважив, що ні цей, ні інші закони не зупинять «фактичні махінації влади».

«Сподіватися на дотримання вимог закону в умовах тотального контролю Партією регіонів над судами, міліцією і прокуратурою – самообман. Єдиний шлях до перемоги опозиції – формування єдиного штабу, єдиного списку і узгоджених кандидатів на округах. Все інше – повторення пройденого при КУЧМІ-2 аж до Майдану-2», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомлялося, 17 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому закон про вибори народних депутатів. Відповідно до закону, вибори проходять за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою. Закон встановлює 5% виборчий бар`єр для партій. Блоки не беруть участі у виборах.