Державна пенітенціарна служба: Тимошенко не така вже й безпорадна

Інформація про безпорадний стан екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО є спотвореною та не відповідає дійсності.

Про це повідомляє прес-службаДержавної пенітенціарної служби України.

"Враховуючи надані Юлією ТИМОШЕНКО скарги на стан здоров’я керівництво Київського СІЗО постійно (зі збереженням конфіденційності) намагається надати кваліфіковану медичну допомогу (в тому числі за участі її особистого лікаря та медичної сестри). Але, незважаючи на це, вона систематично відмовляється від проведення запропонованих обстежень, у тому числі лабораторних та інструментальних, що порушує порядок отримання медичної допомоги особами, взятими під варту", - зазначається у повідомленні.

Там також сказано, що за результатами останнього медичного обстеження комісії МОЗ Юлії ТИМОШЕНКО дозволили спілкуватися з органами слідства в межах СІЗО.

Крім того, додають у Держслужбі, слідчі дії відносно ув’язненої Ю.Тимошенко здійснюються у відповідності з діючим кримінально-процесуальним законодавством та Законом України «Про попереднє ув’язнення».

"Більше того у період 15-18 листопада Юлія Тимошенко з власної ініціативи зверталася до адміністрації СІЗО та пропонувала ознайомити її з певними протоколами", - підкреслюють там.