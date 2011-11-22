Громадський консорціум закликає Януковича ветувати закон про вибори

У Громадському консорціумі виборчих ініціатив закликають Президента ініціювати перегляд неконституційних норм нового закону про вибори.

Про це йдеться, в переданій УНІАН заяві Громадського консорціуму виборчих ініціатив, до складу якого увійшли Комітет виборців України, Громадянська мережа ОПОРА, Український незалежний центр політичних досліджень та Лабораторія законодавчих ініціатив.

Зокрема, громадські організації висловлюють занепокоєння суттю нещодавнього компромісу влади та опозиції щодо нового закону про вибори народних депутатів. Вони вважають, що в результаті поспішного голосування за нові правила проведення виборчої кампанії, 366 народних депутатів схвалили відверто неконституційне положення про можливість одночасного балотування до парламенту в одномандатному та загальнодержавному окрузі за змішаною системою.

Консорціум нагадує, що Конституційний Суд визнав аналогічне положення неконституційним ще у 1998 році. На їх переконання, ухвалений закон є небезпечним сигналом для суспільства щодо допустимості порушення Конституції заради тимчасового політичного компромісу.

Крім того, внаслідок поспішного прийняття закону ряд його положень виявились взаємно суперечливими, що може ускладнити організацію майбутніх виборів. Тому Громадський консорціум виборчих ініціатив відкрито звертається до Президента як гаранта Конституції та ініціатора реформування виборчого законодавства з вимогою ініціювати перегляд дискусійних, неконституційних і неузгоджених норм, з метою приведення їх у відповідність до Основного Закону, усунення можливих суперечностей у їх застосуванні та забезпечення належної підготовки і проведення виборів.

Загалом, зауважують громадські організації, «прийнятий закон покращує значну кількість процедурних положень законопроекту, внесеного групою народних депутатів на чолі з Олександром ЄФРЕМОВИМ».

На переконання консорціуму, відповідні нововведення, за умови їх належного втілення в життя, можуть сприяти проведенню виборів 2012 року у відповідності до загальновизнаних стандартів. Однак за відсутності відповідної політичної волі, а також у разі використання адміністративного ресурсу, результати волевиявлення не будуть захищені від маніпуляцій.

«Змішана виборча система, за якою формуватиметься майбутній парламент, є вкрай вагомим корупціогенним фактором ризику для майбутніх парламентських виборів: збереження закритих списків у пропорційній складовій системи не сприятиме розвитку внутрішньопартійної демократії, а результати виборів в одномандатних округах можуть стати об’єктом незаконного впливу і маніпуляцій», - йдеться в заяві.

Громадські організації висловлюють жаль з приводу того, що за результатами політичних домовленостей не було знижено 5% виборчий бар’єр, який суттєво гальмуватиме оновлення складу парламенту і може призвести до втрати значної кількості голосів виборців.

Громадський консорціум виборчих ініціатив, нагадує, що основними цілями реформи була кодифікація та удосконалення виборчого законодавства. Втім, на думку організацій-учасниць Консорціуму, задекларовані Президентом цілі поки досягнуті не були.