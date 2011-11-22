Немиря - про поїздку Кузьміна у Брюссель: приїхав, побачив і наслідив

Заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ вважає, що українська влада намагається зробити Генеральну прокуратуру додатковим інструментом своєї зовнішньої політики.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, так він оцінив візит до Брюсселя першого заступника генерального прокурора України Рената КУЗЬМІНА та його виступ перед депутатами Європарламенту ввечері 21 листопада.

“Я розцінюю те, що відбулося, як очевидну спробу української державної машини використати Генеральну прокуратуру як інструмент зовнішньої політики України, що є абсолютно абсурдно, тому що в інструментарії зовнішньої політики будь-якої країни не має бути присутня Генеральна прокуратура”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він зазначив, що про такі наміри влади свідчить той факт, що сама зустріч із депутатами Європарламенту, організована заступником голови групи Прогресивного альянсу соціалістів та демократів Європарламенту Ханнесом СВОБОДОЮ (Австрія), відбулася з ініціативи української сторони.

“Про це йдеться у запрошенні, яке було розіслано господарем зустрічі, заступником голови політичної групи соціалістів та демократів австрійським депутатом Ханнесом СВОБОДОЮ, де він заявив, що я запрошую вас на зустріч, оскільки заступник генпрокурора заявив про свій інтерес зустрітися і надати повну, але конфіденційну інформацію про стан справ, що вже завершилися і які ведуться”, - зазначив Г.НЕМИРЯ.

“Для мене це - підтвердження ще атавізмів радянського періоду, коли замість дипломатії використовуються силові структури”, - додав заступник голови “Батьківщини”.

Разом з тим, за словами Г.НЕМИРІ, зустріч Р.КУЗЬМІНА з євродепутатами навряд чи можна назвати успішною, зокрема, тому, що на ній були присутні лише 5 європарламентаріїв.

“Натомість, вона досягла протилежного результату – це ще один удар по репутації України, яка намагається всіма силами, зокрема, і силами українських дипломатів, позиціонувати себе як європейська країна, яка поважає європейські цінності”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

“Стосовно того, що тут зробив пан КУЗЬМІН, я можу сказати: він приїхав, побачив і наслідив”, - додав заступник голови “Батьківщини”.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 21 листопада ряд депутатів Європарламенту провели зустріч з Р.КУЗЬМІНИМ та представниками української опозиції – Г.НЕМИРЕЮ та захисником екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, народним депутатом Сергієм ВЛАСЕНКОМ.