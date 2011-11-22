Ющенко зробив заяву з нагоди Дня Свободи

Екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що у сьому річницю Дня Свободи українські громадяни опинились перед тими самими викликами, які стали причиною Майдану 2004 року.

Про це йдеться у заяві В.ЮЩЕНКА з нагоди Дня Свободи, текст якої передано агентству УНІАН прес-службою партії «Наша Україна».

В.ЮЩЕНКО назвав 22 листопада, коли відзначається День Свободи, однією із найвизначніших подій в історії нашого народу.

«Сім років тому українські громадяни вийшли на захист свого невід’ємного права бути вільними людьми, які самостійно обирають і змінюють владу», - наголосив він.

Колишній Президент підкреслив, що головним автором Помаранчевої революції був український народ, і День Свободи належить мільйонам звичайних людей, які мали особисту мужність виступити проти авторитаризму.

В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що Помаранчева революція має універсальне значення для усіх українських громадян, незалежно від партійної приналежності і політичних поглядів.

«Помаранчева революція має значення світове, оскільки, як приклад масштабного громадянського подвигу, належить до виняткових подій людської історії», - наголосив він.

За словами В.ЮЩЕНКА важливість українського Дня Свободи не зменшується. «Сьогодні проти нас, українських громадян, повернулися ті самі виклики, які стали причиною Майдану 2004 року: авторитаризм влади, наступ на права громадян і підприємців, здирництво чиновників, цензурування засобів масової інформації, переслідування політичних опонентів і неприхована підготовка до фальшування виборів», - підкреслив він.

В.ЮЩЕНКО звертається до кожного українського громадянина, незалежно від походження, віри чи політичних поглядів, відзначити спільну громадянську свободу і стати разом на захист спільних прав.

«Суть Дня Свободи полягає не у спогадах. Його суть – це цінності вільного життя, задля якого треба об’єднуватися сьогодні. Все залежить від мільйонів українських громадян. Немає жодної влади, яка б зуміла проігнорувати нашу спільну волю жити в демократичній державі», - вважає він.

«День Свободи дає нам приклад того, як треба діяти. Ми пишаємося цим днем і віримо, що його цінності знову об’єднають всю Українську державу», - наголосив В.ЮЩЕНКО.