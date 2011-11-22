Турчинов, Яценюк, Стецьків і Соболєв виступили зі спільною заявою

Політичні партії «Батьківщина», «Фронт Змін», «Народна самооборона» та «Реформи і порядок» звертаються до опозиційних сил щодо спільних дій на виборах до Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Фронту Змін».

«Про це стільки говорилось, що настав час нарешті діяти разом. Наші партії вже почали системну роботу для захисту волевиявлення українців. Це включає жорсткий контроль над виборчим процесом, недопущення фальсифікацій, узгодження кандидатів по мажоритарних округах», - наголосили у спільній заяві Олександр ТУРЧИНОВ, Арсеній ЯЦЕНЮК, Тарас СТЕЦЬКІВ та Сергій СОБОЛЄВ.

За словами авторів, заяви, опозиційні фракції зробили все, щоб в ухваленому Верховною Радою законі про вибори народних депутатів прибрати можливості для системних фальсифікацій, які влада планувала повторити після «обкатки» на місцевих виборах. «Але жоден – навіть ідеальний закон - не буде перешкодою для спроб влади вкрасти голоси. І тут уже завдання опозиції не допустити зловживань, мобілізувати наших прихильників для відстоювання чесних виборів», - наголошують керівники опозиційних партій.

«Батьківщина», «Фронт Змін», «Народна самооборона» та «Реформи і порядок» закликають інші опозиційні сили – зокрема, партії, які входять до Комітету опору диктатурі - взяти активну участь у виробленні та реалізації спільної стратегії і тактики дій опозиції.

«З цієї хвилини пропонуємо всім опозиціонерам відмовитись від взаємопоборювання, від внутрішніх чвар – бо це тільки грає на руку владі. Потрібно нарешті перегорнути сторінку «де два українці – там три гетьмани» і зосередитись на боротьбі з режимом ЯНУКОВИЧА, який веде країну до катастрофи. Кожен випад одного опозиціонера проти іншого – це піднесення снарядів владі, яка зловтішається від внутрішньої боротьби її противників. І це деморалізація наших прихильників, які чекають від опозиції спільних дій, а не поливання брудом», - йдеться в заяві.

За словами її авторів, опозиція може і повинна консолідувати патріотичних та відповідальних політиків. «Багато мільйонів українців чекають від опозиції згуртованості, а не роздрібненості, сподіваються на вміння знаходити спільну мову, а не егоїстичну демонстрацію амбіцій», - зазначається в документі.

«Парламентські вибори мають стати першим етапом на шляху звільнення України від цієї влади. Тільки спільними зусиллями опозиція зможе перемогти, дати країні шанс на демократичний розвиток, а політичним в’язням – волю», - наголошують «Батьківщина», «Фронт Змін», «Народна самооборона» та ПРП.