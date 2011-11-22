УГКЦ закликає владу виконати обов’язок перед чорнобильцями та афганцями

Українська греко-католицька церква закликає Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та уряд України виконати обов’язок держави перед ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС та учасниками бойових дій в Афганістані.

Про це заявив секретар Синоду єпископів УГКЦ Богдан (ДЗЮРАХ) в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

Він наголосив, що Церква з «великою стурбованістю і болем стежить» за голодовкою чорнобильців і протестами інших незахищених соціальних груп.

За словами секретаря Синоду УГКЦ, в обставинах, коли держава повинна дбати про категорії людей, які постраждали внаслідок чиїхось хибних політичних рішень, як от війна в Афганістані, вона змушує їх виходити на вулиці.

Очевидно, вважає він, Українська держава не може взяти на себе відповідальність за рішення комуністичних ідеологів Радянського Союзу, які посилали юнаків в афганське пекло, але обов’язком Української держави є зробити все, щоб допомогти своїм громадянам «залікувати рани минулого та почуватися соціально захищеними».

Так само, на думку секретаря Синоду, позбавленими належної опіки та захисту є ліквідатори аварії на ЧАЕС, які люди ризикували своїм здоров’ям і життям, щоб відвернути набагато масштабнішу катастрофу, яка могла трапитися, якби пожежу на 4-му енергоблоці станції не вдалося вчасно загасити.

«І ось тепер ці люди, в яких підірване здоров’я, змушені боротися за свої права, які їм за законом належать, проти власної держави. Такий стан речей показує, наскільки далекою є наша держава не тільки від поняття соціальної, але навіть просто цивілізованої, де шануються підставові права людини та не допускається приниження гідності слабких», – вважає він.

«Те, що називають пільгами, на мою думку, не є пільгами. Це – борг держави перед тими людьми, які були готові віддати своє життя задля порятунку нашої батьківщини, а навіть великої частини європейського континенту», – сказав Б.ДЗЮРАХ.

Він запевнив, що Церква молиться за цих людей. «Нам на серці лежить їхня доля і ми апелюємо до всіх відповідальних інстанцій: органів державної влади, Пенсійного фонду, аби вони віддали належне отим людям і забезпечили гідне ставлення до них, необхідне лікування і виплати пенсій у відповідному розмірі», – зауважив секретар Синоду УГКЦ.