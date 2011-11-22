Завтра журналісти прийдуть маршем на Банкову

Завтра, 23 листопада, у Києві відбудеться Марш українських журналістів проти безкарності.

Як повідомили УНІАН організатори акції, у Всесвітній день проти безкарності українські журналісти нагадають владі про ті злочини проти представників ЗМІ, які досі лишаються не розслідуваними і де злочинці не були покарані.

Марш розпочнеться об 11.00 біля Адміністрації Президента з прес-брифінгу, на якому буде оголошена петиція до Президента як гаранта Конституції та до Генеральної прокуратури - органу, який має розслідувати злочини.

Об 11.40 журналісти рушать через Майдан по Хрещатику до офісу Національної спілки журналістів України (вул. Хрещатик, 27а), де о 12.00 відбудеться круглий стіл, на якому обговорять проблему безкарності та порушення прав журналістів, яка є особливо актуальною зараз.

У круглому столі візьмуть участь голова Національної спілки журналістів України Ігор ЛУБЧЕНКО, представник «Репортерів без кордонів» в Україні Оксана РОМАНЮК, координатор Бюро журналістських розслідувань «Свідомо» Єгор СОБОЛЄВ, виконавчий секретар Незалежної медіа-профспілки Сергій ГУЗЬ, керівник проекту в Україні з безпеки журналістів (НСЖУ) Олексій БОЙКО, юрист Інституту масової Інформації Роман ГОЛОВЕНКО, автор та ведучий програми «Надзвичайні новини» (ICTV) Костянтин СТОГНІЙ, спеціальний кореспондент газети «Сегодня» Олександр ІЛЬЧЕНКО.

Всі матеріали круглого столу будуть передані до Генеральної прокуратури, аби нагадати про нерозкриті справи.

Після круглого столу, о 15.00, учасники маршу передадуть спеціальну петицію у посольство Білорусі на підтримку своїх колег.

Організатори звертаються до всіх журналістів проявити солідарність і порушити питання безкарності 23 листопада перед представниками влади і українським суспільством, як це роблять цього дня журналісти в інших країнах світу.