Опозиції вдалося перейти на протилежний бік Майдану

20:35, 22 листопада 2011
Політика
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Перекрити рух не виходить

Частині прихильників опозиції вдалося перейти на протилежну від Головпоштамту сторону Хрещатика, де встановлюється новорічна ялинка.

Як передає кореспондент УНІАН, разом з тим учасникам акції не вдалося перекрити рух Хрещатиком, оскільки виходи з Майдану Незалежності на проїжджу частину оточені щільним ланцюгом міліції.

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