Опозиції вдалося перейти на протилежний бік Майдану

Частині прихильників опозиції вдалося перейти на протилежну від Головпоштамту сторону Хрещатика, де встановлюється новорічна ялинка.

Як передає кореспондент УНІАН, разом з тим учасникам акції не вдалося перекрити рух Хрещатиком, оскільки виходи з Майдану Незалежності на проїжджу частину оточені щільним ланцюгом міліції.