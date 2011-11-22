Опозиції вдалося перейти на протилежний бік Майдану
20:35, 22 листопада 2011Політика
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Перекрити рух не виходить
Частині прихильників опозиції вдалося перейти на протилежну від Головпоштамту сторону Хрещатика, де встановлюється новорічна ялинка.
Як передає кореспондент УНІАН, разом з тим учасникам акції не вдалося перекрити рух Хрещатиком, оскільки виходи з Майдану Незалежності на проїжджу частину оточені щільним ланцюгом міліції.
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