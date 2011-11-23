Азаров доручив удосконалити меддопомогу в СІЗО

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству охорони здоров'я і Державній пенітенціарній службі удосконалити порядок забезпечення конституційних прав людини на життя, здоров'я, гідне поводження та належну медичну допомогу під час перебування в слідчих ізоляторах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

Голова уряду поставив завдання розглянути та врахувати пропозиції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ щодо встановлення чіткого нормативного порядку надання ув'язненим планової та консультативної допомоги у закладах Міністерства охорони здоров'я, а також залучення для цього фахівців МОЗ.

На виконання доручення уряду від 5 серпня Державною пенітенціарною службою підготовлено проект спільного наказу Міністерства юстиції та Міністерства охорони здоров'я «Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України з державними закладами охорони здоров'я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту», який на даний час знаходиться на погодженні у Міністерстві юстиції.

Уповноважений ВР з прав людини надала низку доповнень до проекту цього документа. Зокрема, Н.КАРПАЧОВА висловила пропозицію, щоб надання планової та консультативної допомоги особам, узятим під варту, здійснювалося не шляхом отримання «дозволів», а на тих же засадах, що й надання невідкладної медичної допомоги, тобто шляхом доставлення хворого до потрібного закладу охорони здоров'я.

Профільні відомства мають найближчим часом опрацювати ці питання та надати узгоджені пропозиції щодо покращення умов тримання осіб, позбавлених волі.