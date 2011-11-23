Саакашвілі готовий жертвувати тілом задля повернення територій Грузії

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ заявив про готовність пожертвувати російським політикам будь-яку частину свого тіла для відновлення єдності країни.

Про це він сказав напередодні на засіданні уряду Грузії, який відбувся в новій будівлі Будинку уряду, відкритій в Кутаїсі, передає ІА «Новини-Грузія».

«Російські лідери на особистісному рівні гидують Грузією. І вони це не раз говорили. І їм не був приємний ні ШЕВАРДНАДЗЕ, ні СААКАШВІЛІ. Також, як будуть неприємні наступні п`ять президентів чи п`ять урядів Грузії. Це у них такий інстинкт, виходячи з імперіалістичних спонук. І не тільки у них. Як ви вже знаєте, російська церква оголосила хрестовий похід для відновлення Радянського Союзу. І вони відкрито говорять, що хочуть припинити незалежність Грузії. І тут йдеться не лише про те, що вони хочуть повісити лідерів Грузії за якусь частину тіла (4 грудня 2008 року Володимир ПУТІН, відповідаючи на питання, чи правда, що він обіцяв підвісити М.СААКАШВІЛІ "за одне місце", сказав: «Чому за одне?» - УНІАН). Я з великим задоволенням готовий відправити будь-яку частину свого тіла для того, щоб вони повернули хоча б частину наших територій. А ще краще - всі території. І наскільки вистачило б моїх частин тіла, стільки б я повернув територій», - заявив М.СААКАШВІЛІ.

«Вони не хочуть бачити незалежну Грузію. Для них прийнятна Грузія лише як раб з відсутністю бажання протистояти їм», - переконаний грузинський Президент.

*** У журналі Nouvel Observateur в листопаді 2008 року була опублікована стаття «Сарко-росіянин». У ній вперше розповідалося про сцену, що відбулася в Кремлі 12 серпня. «Ніколя САРКОЗІ зустрічався з Володимиром ПУТІНИМ і Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, намагаючись переконати росіян припинити бойові дії в Грузії й не брати Тбілісі. З перехоплених французькими спецслужбами переговорів йому було відомо, що значна частина російської армії має намір піти до кінця і повалити М.СААКАШВІЛІ. Крім того, Н.САРКОЗІ знав або вважав, що знав, що Кремль створив маріонетковий грузинський уряд, якому мала перейти влада», писало видання.

Зі слів дипломатичного радника Єлисейського палацу Жана-Давида ЛЕВІТА журнал опублікував діалог французького Президента з російськими лідерами. «Н.САРКОЗІ сказав їм, що вони не повинні цього робити, тому що світ цього не допустить. На що В.ПУТІН відповів: «Я цього СААКАШВІЛІ повішу за яйця». «Повісиш?» - «Чом би й ні, - відповів російський прем`єр. - Американці ж повісили Саддама Хусейна». «Так, - сказав тоді Н.САРКОЗІ, - але невже ти хочеш закінчити, як БУШ?» В.ПУТІН подумав, потім сказав: «Тут ти маєш рацію». Таким чином, пише автор статті, «СААКАШВІЛІ врятував свою голову і свої...» ...Ж.-Д.ЛЕВІТ переконаний, що Н.САРКОЗІ зіграв величезну роль в процесі мирного врегулювання, хоча багато хто дорікає йому в тому, що він був дуже лояльний до росіян.