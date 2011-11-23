Глава МОЗ: Тимошенко пройшла повне обстеження у київській клініці

Екс-прем’єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО пройшла медичне обстеження в одній з київських медичних установ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО.

«Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО сьогодні пройшла повне медичне обстеження в одній з медичних установ Києва», - сказав міністр, відмовившись уточнити, про який саме заклад іде мова.

Він повідомив, що дані про медобстеження були направлені до Державної пенітенціарної служби.

О.АНІЩЕНКО також відмовився коментувати стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. 7 листопада Державна пенітенціарна служба поінформувала, що Ю.ТИМОШЕНКО, яка з 5 серпня утримується у Лук’янівському СІЗО, важко ходити у зв`язку із загостренням болю у хребті.

Після цього комісія Міністерства охорони здоров`я «провела обстеження стану здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО і дала рекомендації щодо подальшого медикаментозного лікування».

Разом з тим фахівці Мінохоронздоров`я, за даними пенітенціарної служби, не виявили медичних протипоказань щодо проведення слідчих дій відносно Ю.ТИМОШЕНКО.

9 листопада захисник екс-прем`єра Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО значно погіршився, і вона не може самостійно ходити.

У свою чергу перший заступник міністра охорони здоров`я України Раїса МОІСЕЄНКО сказала, що протипоказань для продовження слідчих дій з участю Ю.ТИМОШЕНКО немає.

15 листопада С.ВЛАСЕНКО заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО у СІЗО не надають медичної допомоги.

18 листопада глава МОЗ О.АНІЩЕНКО підкреслив, що для проведення ретельного медичного обстеження стану здоров`я Ю.ТІМОШЕНКО поза межами СІЗО необхідне рішення суду.

21 листопада Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, яка без попередження приїхала до Лук’янівського СІЗО відвідати екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, назвала її стан украй тяжким.

Учора, 22 листопада, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО буде надано необхідну медичну допомогу у київських лікарнях.